اليوم السابع
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"تعليم الإسكندرية" تشكل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات نصف العام

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:10 م
"تعليم الإسكندرية" تشكل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات نصف العام الدكتور محمد سعد وكيل تعليم الإسكندربة
الاسكندرية جاكلين منير

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تابع الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لليوم الرابع، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الإسكندرية، حيث تابع اليوم الثلاثاء، سير أعمال امتحانات الصف السادس الابتدائي.

وأشارت مديرية التربية والتعليم فى بيان لها اليوم، إلى أن وكيل الوزارة تفقد مدرسة الشهيد عبد المنعم سند الإبتدائية وادى 110 طالبًا فى 8 لجان فرعية، مؤكداً أن الامتحانات تجرى فى أجواء مستقرة، ووجه بتوفير كافة وسائل الراحة داخل اللجان، والحفاظ على مستوى النظافة والتعقيم داخل اللجان ومدرسة الجمرك الابتدائية، وأدى 25 طالبًا فى 2 لجنة فرعية ومدرسة اللبان الإبتدائية، وأدى 51 طالبًا فى 3 لجان فرعية.

ووجه سعد، بضرورة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المجد ومجازاة المقصر خلال فترة الامتحانات، وضرورة الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة لسير الامتحانات، وحظر دخول الهاتف المحمول داخل اللجان، مؤكدا على استمرار امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بكافة التخصصات بمدارس التعليم الفني.

وبدأ فى تمام الساعة العاشرة امتحان الصف الثاني الثانوى، حيث سيتم متابعة الامتحان من خلال غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم.

وأضاف سعد، أن غرفة العمليات مستمرة طوال فترة الامتحانات، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل مع أى مشكلة تستجد باللجان للتعامل معها على الفور.

 

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تعليم الاسكندرية

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