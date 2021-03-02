اليوم السابع
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تعرف على تطور الاكتفاء الذاتى من اللحوم والدواجن والقمح.. انفوجراف

الثلاثاء، 02 مارس 2021 02:00 ص
تعرف على تطور الاكتفاء الذاتى من اللحوم والدواجن والقمح.. انفوجراف لحوم - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفو جراف، تطور حركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاستهلاك من السلع الزراعية عام 2019، ومن أهم المؤشرات متوسط الاكتفاء الذاتي من السلع، وكانت كالتالي:

متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء
متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء

 

بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح 40.3٪ عام 2019.

متوسط نصيب الفرد 153.3 كجم مقابل 155.2 كجم عام 2018 بانخفاض نسـبته 1.2٪.

بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز 76.2% عام 2019.

متوسط نصيب الفرد 26.7 كجم مقابل 36.8 كجم عام 2018 بانخفاض نسبته 27.4٪.

 

نصيب الفرد من الخضر والفاكهة
نصيب الفرد من الخضر والفاكهة

 

بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات 105.5% عام 2019.

متوسط نصيب الفرد 77.5 كجم مقابل 77.1 كجم عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 0.5٪.

بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الفاكهة 99٪ عام 2019.

متوسط نصيب الفرد 62.9 كجم مقابل 62.7 كجم عام 2018 بزيادة بلغت نسـبـتها 0.3٪.

 

بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن والطيور 96.4٪ عام 2019.

متوسط نصيب الفرد 13.7 كجم مقابل 11.6 كجم عام 2018 بزيادة نسبتها 18.1٪ لزيادة الإنتاج بنسبة 20.9٪.

نصيب الفرد من القمح والأرز
نصيب الفرد من القمح والأرز

اكتفاء ذاتى

اللحوم البيضاء

جهاز الإحصاء

القمح

فاكهة

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