تعرف على إمكانيات مستشفى الكبد لخدمة أبناء محافظة المنيا

قال الدكتور مصطفى عبد النبى، رئيس جامعة المنيا، إنه تم الانتهاء من مستشفى الكبد وتشغيله التجريبى لخدمة أبناء محافظة المنيا.
وأضاف رئيس الجامعة أن إمكانيات مستشفى الكبد وهى:
1- تصل تكلفة المستشفى إلى ما يقرب من 300 مليون جنيه.
2- القدرة الاستيعابية للمستشفى 203 أسرّة.
3-تم تجهيز المستشفى على أعلى مستوى.
4-تم تشغيلها تجريبا بنسبة 100% لخدمة أبناء المنيا والمحافظات الأخرى.
5- المستشفى يعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين من السفر إلى المستشفيات بالمحافظات المجاورة .
6-مستشفى الاستقبال الطوارئ بقدرة 120 سريرا.
2-تم تشغيلها تجريبا بشكل كامل.
يذكر أن مستشفى الطوارئ والاستقبال يضم 20 سرير فقط، لكن اليوم تم تجهيزها بالكامل ومجهزة بمعامل التحاليل وبنك الدم وصيدلية .
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