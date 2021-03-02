اليوم السابع
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تعرف على إمكانيات مستشفى الكبد لخدمة أبناء محافظة المنيا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:00 ص
تعرف على إمكانيات مستشفى الكبد لخدمة أبناء محافظة المنيا الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال الدكتور مصطفى عبد النبى، رئيس جامعة المنيا، إنه تم الانتهاء من مستشفى الكبد وتشغيله التجريبى لخدمة أبناء محافظة المنيا.

 

وأضاف رئيس الجامعة أن إمكانيات مستشفى الكبد وهى:

1- تصل تكلفة المستشفى إلى ما يقرب من 300 مليون جنيه.

2- القدرة الاستيعابية للمستشفى 203 أسرّة.

3-تم تجهيز المستشفى  على أعلى مستوى.

4-تم تشغيلها تجريبا بنسبة 100% لخدمة أبناء المنيا والمحافظات الأخرى.

5- المستشفى يعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين من السفر إلى المستشفيات بالمحافظات المجاورة .

6-مستشفى الاستقبال الطوارئ بقدرة 120 سريرا.

2-تم تشغيلها تجريبا بشكل كامل.

 

يذكر أن مستشفى الطوارئ والاستقبال يضم 20 سرير فقط، لكن اليوم تم تجهيزها بالكامل ومجهزة بمعامل التحاليل وبنك الدم وصيدلية .

 

 


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