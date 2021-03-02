تعرف على أعمال لجنة التنمية المستدامة لتحسين مستوى الخدمات والنهوض بالقرى

بنى سويف _ هانى فتحى

عقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف اللواء حسام حمودة، إجتماعا مع أعضاء لجنة التنمية المستدامة بالقرى، وذلك بحضور نهى محمد، مدير التعاون الدولي بديوان عام المحافظة، إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن، والمهندس مصطفى راشد مدير مديرية الزراعة، وأعضاء اللجنة من مسئولي قطاعات الصحة وهيئة تعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والتعاون الدولي والمكتب الفني.

ناقش الإجتماع مستجدات الوضع فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في مجال تنمية القرى التي تم اختيارها "مرحلة أولى"، وتشمل (قمن العروس، صفط الخرسا، المسيد الأبيض، المحمودية)، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة العمل خلال الفترة الماضية ضمن محاور وأهداف عمل اللجنة والتي تتضمن التركيز على استغلال الميزات التنافسية بالقرى والعمل على تدعيم التواصل مع الجهات المانحة لإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمجالات.

وتم الإتفاق على التنسيق بين الصحة والتضامن لإجراء كشوفات وتحاليل للحالات المصابة بالأنيميا والتقزم وعمل تسجيل بالوحدات الصحية لإدراجها ضمن الخطة المتفق عليها، مع متابعة خطة تحصين الثروة الحيوانية والتيسير على المزارعين للاستفادة منها، بجانب إدراج خطة لتحصين الدواجن يشرف عليها الطب البيطرى، فضلا عن العمل على تبنى مشروع للقضاء على الأمية بتلك القرى وفق خطة وجدول زمني محدد بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار، علاوة على تنفيذ حملات للتوعية بأضرار الزواج المبكر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وكلية الخدمة الإجتماعية.