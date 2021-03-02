تعرف على أرقام غرف عمليات المرور للإبلاغ عن حوادث الطرق بالشبورة

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت الإدارة العامة للمرور عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات الناتجة عن الشبورة المائية من خلال رقم التليفون 01221110000.

كما خصصت الإدارة العامة لمرور القاهرة أرقام للإغاثة " 136_ 01155554444"، حيث سيتم استقبال البلاغات، وإخطارات المواطنين، من خلال غرف عمليات المرور، ليتم انتقال الخدمات إلى الأماكن التى توجد بها معوقات مرورية.

كما تم تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 و تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.



كما تتوقع هيئة الارصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.