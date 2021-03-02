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تعديل رسوم صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 600 جنيه للطن لمدة عام

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:47 ص
تعديل رسوم صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 600 جنيه للطن لمدة عام أسمدة
كتبت أسماء نصار

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صدر قرارًا باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيهاً للطن.

ويعمل بالقرار لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشره بجريدة الوقائع المصرية – جاء نتيجة للمتابعة الدورية التى تجريها اجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير فى الاسعار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، حيث بلغ متوسط العالمى للأسمدة الأزوتية حوالى 370 دولار للطن مقابل 230 دولار خلال عام 2020 وهو الأمر الذى استوجب إعادة النظر فى الرسم المقرر.

يشار إلى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتلبية احتياجات السوق المحلى وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.

 


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