اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:19 م
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تشييع جثمان شقيق خالد يوسف بعد صلاة الظهر غدا بمسقط رأسه بكفر شكر

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:02 م
تشييع جثمان شقيق خالد يوسف بعد صلاة الظهر غدا بمسقط رأسه بكفر شكر خالد يوسف
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت أسرة المخرج الكبير خالد يوسف، تشييع جثمان شقيقه المهندس صلاح يوسف، غدا الأربعاء، عقب صلاة الظهر بقرية تصفا، ويتم العزاء بالسرادق المقام أمام دوار العائلة بتصفا.

كان المخرج خالد يوسف، أعلن وفاة شقيقه المهندس صلاح يوسف، مساء اليوم الثلاثاء، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "رحل شقيقى صلاح.. البقاء لله"، وذلك بمسقط رأسه بتصفا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر.

وسبق وأعلن المخرج خالد يوسف، فى وقت سابق من فبراير الماضى،  تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار "كوفيد 19" وجاء النتيجة سلبية، حيث كتب عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك": "بفضل كرم ربنا وعطفه وبفضل دعوات المخلصين لم أشعر بأي معاناة من كورونا وعملت المسحة وطلعت سلبية ومرت بسلام".

تدوينة المخرج خالد يوسف

تدوينة المخرج خالد يوسف

خالد يوسف

وفاة شقيق خالد يوسف

المخرج خالد يوسف

رحيل شقيق خالد يوسف

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