اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:26 م
خالد صلاح
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تسجيل 393 إصابة جديدة و8 وفيات بـ"كورونا" في المغرب

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:51 م
تسجيل 393 إصابة جديدة و8 وفيات بـ"كورونا" في المغرب كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 484159 حالة .
وذكر بيان للوزارة أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 8645 حالة، كما تم تسجيل 523 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 469868.


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