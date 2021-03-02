تسجيل 393 إصابة جديدة و8 وفيات بـ"كورونا" في المغرب

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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 484159 حالة .

وذكر بيان للوزارة أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 8645 حالة، كما تم تسجيل 523 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 469868.