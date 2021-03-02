تسجيل 393 إصابة جديدة و8 وفيات بـ"كورونا" في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 484159 حالة .
وذكر بيان للوزارة أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 8645 حالة، كما تم تسجيل 523 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 469868.
تسجيل 393 إصابة جديدة و8 وفيات بـ"كورونا" في المغربالثلاثاء، 02 مارس 2021 07:51 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 484159 حالة .
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