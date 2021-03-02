تحصين أكثر من 2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و"الوادى المتصدع"

كتبت أسماء نصار

كشف الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه يتم تحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، مشيرا إلى أن هناك حملة بدأت يوم 6 فبراير بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم تحصين 2 مليون و124 ألف و697 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينهم "مليون و260 ألف و218 رأس أبقار، 671 ألف و725 رأس جاموس، 168 ألف و950 رأس أغنام، 23 ألف و804 رأس ماعز"، حتى 28 فبراير2021.



أضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم تحصين 2 مليون و41 ألف و404 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، بينهم "مليون و190 ألف و756 رأس أبقار، 665 ألف و577 رأس جاموس، 160 ألف و92 رأس أغنام، 23 ألف و804 رأس ماعز، 1175 راس جمال"، حتى 28 فبراير2021 ايضاً.



وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به الأطباء البيطريين من أجل تحصين الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض والأوبئة رغم ظروف تفشي فيروس كورونا فى العالم.