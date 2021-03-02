اليوم السابع
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تحرير 3452 محضرا بغرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات فى المنوفية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:47 م
تحرير 3452 محضرا بغرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات فى المنوفية تحرير محاضر بغرامات - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفادياً لإنتشار الفيروس، حيث كشف اليوم، عن تحرير 3452 محضرا بغرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وذلك خلال الأيام الماضية بنطاق الوحدات المحلية.

وأشار محافظ المنوفية، فى تصريحات خاصة لــ" اليوم السابع"، إلى أن قرارات الغلق شملت محلات وورش وكافيهات وفض أسواق وغلق مراكز تعليمية وحضانات وفض أفراح وغلق صالات رياضية ومحاضر عدم ارتداء الكمامات الطبية، يأتي هذا في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفادياً لإنتشار الفيروس.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعات اليومية على أرض الواقع والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار الفيروس، مناشداً المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.

 

 


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