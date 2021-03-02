تحرير 2086 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية على المخابز والأسواق

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية التموين حررت بالتعاون مع الجهات الرقابية، 2086 مخالفة خلال شهر فبراير الماضي ، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية التي نظمتها المديرية بجميع الوحدات المحلية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومراقبة المخابز البلدية والأسواق، ولرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل التموين بالمنيا، أنه في مجال متابعة المخابز البلدية ، تم تحرير 1485 مخالفة تنوعت ما بين (نقص وزن، غير مطابق للمواصفات، تصريف وتجميع، عدم وجود سجلات، توقف عن الإنتاج دون أعذار) .

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق تم تحرير601 مخالفة تنوعت ما بين ، عدم الإعلان عن الأسعار، إدارة منشأة بدون ترخيص، غش تجارى، تجار تموينيين، مخالفة قانون 113، بيع أزيد من الأسعار المقررة منتجات منتهية الصلاحية.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على الأسواق بنطاق المدينة، بالتعاون مع إدارة تموين مدينة ملوى ، برئاسة إيمن إسماعيل مدير المكتب ، وجهاز حماية المستهلك ، والطب البيطري، والجهات المعنية.

وتم تحرير 11 مخالفة تموينية لعدد من المخابز البلدية بالمدينة ما بين " نقص وزن ـ وعدم إعطاء بون ـ وعدم نظافة ادوات العجن "، وتم المرور على المحلات وتحرير 5 محاضر إدارة بدون ترخيص وعدم إعلان عن أسعار ومصادرة 2 طن ملح طعام ـ ومصادرة طن فول بلدى وكذلك مصادرة 850 كيلو زيت طعام و 740 علبة سجائر ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.