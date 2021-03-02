تحرير 2086 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية على المخابز والأسواق

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية التموين حررت بالتعاون مع الجهات الرقابية، 2086 مخالفة خلال شهر فبراير الماضي ، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية التي نظمتها المديرية بجميع الوحدات المحلية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومراقبة المخابز البلدية والأسواق، ولرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل التموين بالمنيا، أنه في مجال متابعة المخابز البلدية ، تم تحرير 1485 مخالفة تنوعت ما بين (نقص وزن، غير مطابق للمواصفات، تصريف وتجميع، عدم وجود سجلات، توقف عن الإنتاج دون أعذار) .
وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق تم تحرير601 مخالفة تنوعت ما بين ، عدم الإعلان عن الأسعار، إدارة منشأة بدون ترخيص، غش تجارى، تجار تموينيين، مخالفة قانون 113، بيع أزيد من الأسعار المقررة منتجات منتهية الصلاحية.
وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على الأسواق بنطاق المدينة، بالتعاون مع إدارة تموين مدينة ملوى ، برئاسة إيمن إسماعيل مدير المكتب ، وجهاز حماية المستهلك ، والطب البيطري، والجهات المعنية.
وتم تحرير 11 مخالفة تموينية لعدد من المخابز البلدية بالمدينة ما بين " نقص وزن ـ وعدم إعطاء بون ـ وعدم نظافة ادوات العجن "، وتم المرور على المحلات وتحرير 5 محاضر إدارة بدون ترخيص وعدم إعلان عن أسعار ومصادرة 2 طن ملح طعام ـ ومصادرة طن فول بلدى وكذلك مصادرة 850 كيلو زيت طعام و 740 علبة سجائر ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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