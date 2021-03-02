وقالت الخدمة الوطنية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن "حوالي 70 مليون شخص يعيشون في المنطقة بين ولاية ماريلاند وحتى نيويورك وبنسلفانيا وشمالا في ماين يخضعون لتحذيرات جوية، حيث من المتوقع أن تبلغ سرعة الرياح 60 ميل/الساعة (96 كم/ساعة)".

وذكرت أن الرياح قد تتسبب في اقتلاع الأشجار وخطوط الأسلاك الكهربائية ما قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء في عدد من تلك المناطق، محذرة المجتمعات الساحلية من رياح قوية قد تتسبب بانقلاب السفن أو وقوع أضرار جسيمة وتدني مدى الرؤية.

من جانبها، أعلنت شركات مسؤولة عن تزويد الخدمات الكهربائية إنها تحضر لانقطاع محتمل للطاقة،حيث تركت الرياح أمس الاثنين حوالي 3700 شخص في نيويورك دون كهرباء.