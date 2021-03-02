تجديد حبس مالك صيدلية متهم بالاتجار فى العقاقير المخدرة بإمبابة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس مالك صيدلية، لاتهامه بالاتجار بالعقاقير المخدرة، وترويجها على عملائه في إمبابة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهم كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن الوطني، والامن العام، ومديرية أمن الجيزة، تفيد تورط مالك صيدلية، في الاتجار بالعقاقير المخدرة بإمبابة، متخذا من الصيدلية مقرا لاستقبال عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، أثناء تواجده بالصيدلية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.