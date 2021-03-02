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تجديد حبس عاطلين متهمين بسرقة المحال التجارية والـ"توك توك" فى الحوامدية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 02:48 م
تجديد حبس عاطلين متهمين بسرقة المحال التجارية والـ"توك توك" فى الحوامدية سرقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بسرقة المحلات التجارية، ومركبات التوك توك بالحوامدية.

اعترف المتهمين بارتكاب 5 جرائم سرقة، وأرشدا عن عميل لهما يشتري منهما المسروقات، تم القبض عليه. توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية، إلى تورط عاطلين في سرقة عددا من المحلات التجاري، ومركبات التوك توك.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليهما، وبحوزتهما سلاح ناري خرطوش، وطلقتين، وسلاح أبيض، ومقص حديدي، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 5 محلات ومركبات توك توك، وبيع المسروقات لعاطل تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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