بيانات 5 وزارات أمام اللجان النوعية باجتماعاتها اليوم.. ونظر 15 طلب إحاطة

كتبت إيمان علي

تشهد أروقة مجلس النواب، استكمال اللجان النوعية لاجتماعاتها المكثفة، اليوم الثلاثاء، لبحث المطروح على مائدتها من قضايا هامة وتشريعات، واستعراض لبيانات الحكومة التى أعلنت أمام الأعضاء فى أولى انعقاد جلسات المجلس، كما ستنظر عدد من اللجان ما يقرب من 15 طلب إحاطة .

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماع، لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج في ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018/2019، وأيضا كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للتشييد والبناء فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018/2019.

وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتدرس لجنة الشئون الأفريقية ما ورد في بيان نبيلة مكرم عبيد، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما يخص الشأن الأفريقي، والذي استمع المجلس إليه بجلسته المعقودة يوم الاثنين 25 من يناير 2021، ومن المقرر أن يكون ذلك بحضورها، وتتابع لجنة الدفاع والأمن القومى أعمال اللجنة المقررة .

وتنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى، ما يزيد عن 12 اقتراح برغبة تتعلق بإنشاء مجمعات شرطية وفروع للسجل المدنى ووحدات إطفاء بعدد من المحافظات، وآخرى تتعلق بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وتستكمل لجنة القوى العاملة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وتناقش لجنة الصناعة بيان وزيرة التجارة والصناعة الذي تم إلقاؤه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 2 من فبراير 2021 لمتابعة خطة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة، كما تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ما ورد من بيانات الوزراء أمام المجلس والمحالة الى اللجنة فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعقيب وزارة التجارة والصناعة عليها، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

كما ستناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (17) لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذي عُدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخري من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا" لتمويل المشروعات الصغيرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 2/11/2020، والمقرر أن يكون بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدون ووزير التجارة والصناعه والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات وممثل البنك المركزى.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بيان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 31 من يناير2021، لمتابعة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة بحضوره

وتفتج لجنة التعليم والبحث العلمى، خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتنمية المهنية للمعلمين، فيما تنظر لجنة الشئون الدينية تقرير اللجنة عن ما جاء ببيان وزير الأوقاف الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021.

وتنعقد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، لبحث 8 طلبات إحاطة من بينها دور الحكومة في مواجهة الأعداد المتزايدة من محدودي الدخل، شكوى المواطنين من أبناء مركز المحمودية ومركز الرحمانية من برنامج تكافل وكرامة، المطالبة بفتح مرحلة جديدة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والقدرات، وآخرى ترتبط بهيئة التأمينات والمعاشات، ومعاملة وزارة الأسكان وشركة المياه والصرف الصحي للجمعيات الأهلية معاملة الشرائح التجارية بدلاً من الشرائح المنزلية".

وتستمع لجنة الإعلام والثقاقة إلى اختصاصات ونشاطات الهيئة العامة للاستعلامات وما حققته من انجازات وما تراه من اقتراحات لتحقيق أهدافها، بينما تستمع لجنة السياحة إلى وزير الطيران المدنى بشأن البيان الذى ألقاه أمام مجلس النواب بجلسة يوم الثلاثاء 26 يناير 2021، وخطة عمل الوزارة.

وتناقش لجنة النقل عدد من طلبات الإحاطة بشأن الجداول الزمنية لإنشاء طرق بعدد من المحافظات ورفع كفاءة البعض، والحاجة إلى إنشاء محور يربط شرق النيل بغربه بداية من الطريق الصحراوي الغربي مروراً بمدينة قنا، مع ربطه بطريق سفاجا/ الاقصر بطول 12 كم والتراجع عن فكرة إنشاء الكوبرى المزمع إنشاؤه على مزلقان الرياح.

وتنظر لجنة الاتصالات عدد من طلبات الإحاطة تتعلق بتردى شبكات المحمول، وتناقش لجنة الإسكان عدد من طلبات الإحاطة منها عدم استغلال أرض حكر السكاكيني من خلال صندوق تطوير العشوائيات حيث يعاني الأهالي بها من عدم وجود اي خدمات حكومية، أزمة التقديرات الجزافية لفواتير المياه والقراءات العشوائية للعدادات وتراكم الفواتير غير المحصلة لسنوات، وآخرى ترتبط بمشاكل الصرف الصحي في مصر، وخطة الوزارة لحلها وخاصة قرية ناهيا ــ محافظة الجيزة.

وتستكمل لجنة الشباب والرياضة، مناقشة آثار التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017، بينما تبحث لجنة حقوق الإنسان أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.