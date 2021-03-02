بورصة أبو ظبى ترتفع بنسبة 0.84% بجلسة الثلاثاء.. ورأس المال يربح 4.8 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام ل سوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% رابحًا 47.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5710.506 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 803.806 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 154.2 مليون سهم، بقيمة 985.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 3751 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 2.86%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.41%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.18%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.01%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 3.02%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%.

وارتفع 16 سهماً ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين" بنسبة 13.98%، ثم سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 5.56%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 4.09%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 10%، ثم سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 9.92%، ثم سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 8.84%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 267.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.02%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مجموعة أغذية، اجتماع مجلس إدارة يوم الاثنين، الموافق 8 مارس الجاري، وذلك لمناقشة الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وتقير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات للعام 2020، والنظر في توزيع أرباح العام 2020، ومناقشة اقتراح بشأن تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2021.

كما أعلنت شركة الوطنية للتكافل "وطنية"، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأحد الموافق 7 مارس الجاري، وذلك لتحديد موعد وأجندة اجتماع الجمعية العمومية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

في سياق آخر أعلنت الشركة العالمية القابضة، استثمارها في صندوق Falcon IV LP وشركة الفضاء "سبيس إكس".

وكانت شركة سبيس إكس قد أكدت عبر ملفها المقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 23 فبراير الماضي، أنها أكملت جولة تمويل أسهم بقيمة 850 مليون دولار لترفع قيمة الشركة إلى حوالي 74 مليار دولار، وارتفعت قيمة الشركة بعد الجولة التمويلية الأخيرة بنسبة 60% مقارنة بآخر جولة تمويلية قامت بها أغسطس من عام 2020، وبلغت قيمة سبيس أكس آنذاك 46 مليار دولار.