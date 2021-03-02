بنك التعمير والإسكان يحصد جائزتين في احتفالية قمة مصر للأفضل 2020







بنك التعمير والإسكان يحصد جائزتين في احتفالية قمة مصر للأفضل تم تكريم بنك التعمير والإسكان في قمة مصر للأفضل التي أقيمت يوم 28 فبراير الحالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء، في الاحتفال الذي يقام سنويا لتكريم المؤسسات والشركات الأكثر تأثيرا التي حققت نجاحات استثنائية وقدمت قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع المصري خلال عام 2020 في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

حصل بنك التعمير والإسكان من خلال قمة مصر للأفضل، على جائزة الإنجاز في نمو خدمات التجزئة المصرفية ضمن المؤسسات التي حققت اعلي إنجازات ونمو خلال عام 2020.

كما تم تكريمه ضمن قائمة أفضل 100 مؤسسة وشركة عاملة بالسوق المصرية لعام 2020، إذ استطاع البنك تحقيق طفرة في مؤشرات الأداء، وفقًا للمعايير التي تضعها القمة واعتمد الاختيار على دراسة لأكبر وأهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية، عبر مجموعة من المعايير المتعلقة بالعائدات، وصافي الأرباح والقيمة السوقية والنمو.





وتسلم الجائزتين حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، من الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء.

وقد استطاع بنك التعمير والاسكان تحقيق نتائج إيجابية وتسجيل معدلات نمو قوية للعام المالي 2020 ، على الرغم من الظروف الاستثنائية والاّثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية، الا ان بنك التعمير والإسكان قد استطاع تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2020 حيث بلغت الأرباح المجمعة 2 مليار جنيه بينما بلغت الأرباح المستقلة للبنك 1.8 مليار جنيه.

وتقدم حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بالشكر للقائمين على تنظيم فعاليات الاحتفالية، واكد ان بنك التعمير والإسكان نجح في تطبيق خطته الاستراتيجية الذي يسعي من خلالها ان يكون في مقدمة البنوك التجارية، والتي أساهمت في تحقيق إنجازات عديدة بمختلف أنشطة العمل المصرفي بالبنك، بما انعكس على نتائج أعمال البنك وأداءه المالي حيث تبني البنك خطة استراتيجية يسعي من خلالها ان يكون في مقدمة البنوك التجارية وذلك من خلال عدة محاور رئيسية منها الحرص على تطوير وتقديم الخدمات المصرفية لتلبية الاحتياجات المصرفية المختلفة للعملاء، والتوسع في الخدمات الرقمية والعمل على تطويرها بشكل دائم تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي والتحول الرقمي.