بروتوكول تعاون بين اتحاد الغرف والقابضة للتأمين لتغطية 5 ملايين تاجر وأسرهم

كتب: أحمد حمادة

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي بروتوكول تعاون مع شركة مصر القابضة للتأمين بصفتها المالكة لشركتي (مصر للتأمين ــ مصر لتأمينات الحياة) برئاسة باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، لتقديم تغطية تأمينية متكاملة لخمسة ملايين تاجر المنتسبين للغرف التجارية وأسرهم وممتلكاتهم والتغطية التأمينية للمخاطر التي تتعرض لها الأصول المملوكة لهم من خلال شركة مصر للتأمين، بالإضافة الي تغطية المخاطر التى يتعرض لها أشخاص وأسر التجار من شركة مصر لتأمينات الحياة ويأتي البروتوكول فى إطار توجهات القيادة السياسية للمشاركة والتعاون الفعال بين الكيانات الاقتصادية والخدمية المختلفة بالدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

وقع البروتوكول المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وباسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وذلك بحضور لفيف من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، وعمر جودة العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين والدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، وقاسم نصار العضو المتفرغ للشئون المالية والإدارية وخالد نامى العضو المتفرغ للشئون الفنية.

وقال المهندس ابراهيم العربي، إن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد العام للغرف التجارية لتقديم حزمة من الخدمات المستحدثة للمجتمع التجاري ويهدف البروتوكول لتنسيق الجهود لضمان تقديم أفضل خدمة تأمينية للتجار من منتسبي الغرف التجارية من خلال التعامل المباشر مع شركات التأمين المملوكة للدولة , ويتضمن البروتوكول تقديم تغطية تأمينية متكاملة للتجار وأسرهم وممتلكاتهم بتغطية المخاطر التي تتعرض لها الأصول المملوكة لهم من خلال شركة مصر للتأمين ، وتغطية المخاطر التى يتعرض لها أشخاص وأسر السادة التجار من شركة مصر لتأمينات الحياة.

وأكد العربى أن توقيع البروتوكول يعد نجاحا جديدا يضاف لقائمة النجاحات التي استطاع الاتحاد أن يحققها خلال العام الماضى حيث قدم الكثير من الإنجازات بهدف تيسير أداء الأعمال للتجار والصناع فى كافة أنحاء مصر بهدف دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات التى زاد معها الطموح فى تقديم الأفضل لخدمة المجتمع التجاري .

وأضاف أنه فى ظل العديد من الأحداث المتكررة التى نالت من منتسبى الغرف التجارية وممتلكاتهم كان من الأهمية بمكان أن نوفر الحماية التأمينية لأشخاص التجار وأصحاب المهن والصناع وممتلكاتهم ضد الاخطار التى يتعرضون لها بأفضل خدمة تأمينية، ونتيجة لكبر عدد منتسبى الغرف التجارية كان من الضرورى البحث عن الأفضل والأوسع إنتشاراً على مستوى الجمهورية ولم نجد أفضل من شركات التأمين المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين لتقديم خدمات تأمينية متميزة للسادة التجار منتسبى الغرف التجارية فى ظل أن المشروع يستهدف خمسة ملايين من منتسبى الغرف التجارية وأسرهم.

وشدد العربى على أن مجموعة مصر القابضة للتأمين تعتبر شريك أصيل فى إحداث النمو الاقتصادى من خلال مساهمتها على مدار أكثر من مائة وعشرون عاماً فى خدمة الاقتصاد الوطنى وتحملها لمسئولياتها الوطنية بمشاركتها فى العديد من المبادرات التى رعتها القيادة السياسية والتى تهدف إلى رفع المستوى المعيشى وتوفير حماية تأمينية للسادة المواطنين من العمالة الموسمية المؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت والمرأة المعيلة بما يضمن استقرار أسرهم.

ومن جانبه قال باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين ان البروتوكول هو الأضخم الذي يتم توقعيه مع المجتمع الجائلين معربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين المجموعة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية حيث أن هذا التعاون سوف ينعكس بصورة إيجابية على توفير أفضل حماية تأمينية لمنتسبى الغرف التجارية فى كل أنحاء مصر.

وأكد الحينى أن شركات المجموعة هى ذراع الدولة لتقديم الخدمات التأمينية الداعمة للاقتصاد الوطنى وما نشهده اليوم من ثقة العملاء وشركاء النجاح هونتاج مجهودات مبذولة من الإدارة والعاملين لمجموعة الشركات خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتى شهدت طفرات فى إعادة الهيكلة المؤسسية التى تم تنفيذها بغرض تقديم أفضل الخدمات التأمينية.

وأضاف أن شركات المجموعة تمتلك من القدرات المالية والبشرية التى تجعلها مصدر ثقة فى تقديم الخدمات التأمينية للمشروعات القومية مثل:

- تأمين محطات الكهرباء العملاقة فى كل أنحاء مصر.

- مشروعات مترو الأنفاق.

- تأمين أسطول مصر للطيران وغيرها من المشروعات القومية المختلفة سواء فى مجالات الصناعة والبنية التحتية للمشروعات الجديدة، بالإضافة الى ملايين الأفراد من شرائح المجتمع المصرى وأسرهم.

وأوضح الحينى أن مجموعة الشركات المملوكة للقابضة للتأمين شاركت فى العديد من المبادرات برعاية القيادة السياسية خلال الأعوام الماضية والتى تستهدف توفير حياة كريمة للسادة المواطنين وعلى سبيل المثال :

- شهادات أمان للعمالة الموسمية والمؤقتة.

- دعم العمالة الموسمية غير المنتظمة فى ظل جائحة ڤيروس كورونا.

- دعم الجيش الابيض (الأطباء) وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية لبعض المستشفيات.

- دعم مبادرة القيادة السياسية لإحلال السيارات .

وشدد الحينى على أن التأمين على السادة التجار يتماشى مع توجهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ونتابع باهتمام المجهودات المبذولة من مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والإنجازات التى حققها والمبادرات التى نفذها بهدف رفع مستوى معيشة السادة التجار من منتسبى الغرف التجارية والتى اعطتتنا الثقة فى نجاح التعاون مع الاتحاد مع حرص شركاتنا على تقديم أفضل الخدمات التأمينية للسادة التجار.