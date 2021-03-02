بدء توقيع برتوكول بين التضامن والثروة السمكية لدعم الصيادين

كتب مدحت وهبة

بدأ منذ قليل فعاليات توقيع بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للثروة السمكية لتقديم كافة أوجه الدعم والحماية اللازمة لعمال الصيد، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.