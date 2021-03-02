اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بدء توقيع برتوكول بين التضامن والثروة السمكية لدعم الصيادين

الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:18 م
بدء توقيع برتوكول بين التضامن والثروة السمكية لدعم الصيادين نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ منذ قليل فعاليات توقيع بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للثروة السمكية  لتقديم كافة أوجه الدعم والحماية اللازمة لعمال الصيد، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم الاتفاق مع صندوق "تحيا مصر" لإنتاج بدل لصالح الصيادين، والتوسع فى صناعة الشباك وجودتها، ولا تكون حكرا على أحد بعينه، مشددة على أن الوزارة تشجع الصيادين على إصدار تراخيص لهم، كي لا يتعرضون للمساءلة، وأن الكارنيه أو الترخيص سيسهل إجراءات حصول الصياد على التأمين الصحي، وحصوله على بطاقة التموين، وأنه يتم توفير أصول إنتاج لهم بفوائد ميسرة، بالتنسيق مع الاتحادات التعاونية.

التضامن

الزراعة

دعم الصيادين

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التضامن" تطلق حملة التربية الأسرية الإيجابية فى الأسمرات.. صور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:28 م

الإسعاف الاجتماعى .. تعرف على الفئات المستهدفة من مبادرة وزارة التضامن

الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:00 م

"التضامن" تبحث كيفية دعم عمال الصيد

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:00 ص

"التضامن" تبدأ تلقى ترشيحات اللجان الفرعية بالمحافظات لاختيار الأمهات المثاليات فى مارس.. ترشيح 2 من كل محافظة للمفاضلة بينها.. ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا وقصة كفاح أبرز المعايير المرشحة للتتويج باللقب

الثلاثاء، 02 مارس 2021 02:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة