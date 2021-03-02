انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة المنيا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول المؤجلة بكليات الجامعة العشرين، وذلك بعد توفير أجواء آمنة للطلاب يسودها الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي، وطبقاً لجداول الامتحانات التى وضعتها الكليات وراعت فيها تقسيم الامتحانات على فترات والتبادل بين أقسامها المختلفة تقليلاً للكثافة والتكدس الطلابي، وذلك فى إطار استراتيجية الجامعة وخطتها الهادفة لتوفير كافة أشكال الدعم وحشد الجهود لانتظام عملية الامتحانات واستئناف الفصل الدراسى الثاني، لإنجاح العملية التعليمية والحفاظ على مستقبل الطلاب وصحتهم وسلامتهم.

وقام الدكتور مصطفى عبد النبي، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرم الجامعى عقب انتهاء الامتحانات، بمحيط كليات التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، ومدرجات الحقوق وطب الأسنان، وبالطريق الرئيسى بالحرم الجامعي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التجمعات ومغادرة الطلاب للحرم الجامعى عقب انتهاء امتحاناتهم.