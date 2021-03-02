اليوم السابع
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انتشال جثة شاب بعد مرور 6 أيام على غرقه بنهر النيل فى الجيزة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:13 ص
انتشال جثة شاب بعد مرور 6 أيام على غرقه بنهر النيل فى الجيزة غرق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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انتشل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة شاب تعرض للغرق بنهر النيل منذ 6 أيام، بشارع البحر الأعظم في الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شاب بنهر النيل، بشارع البحر الأعظم، بدائرة قسم الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن الضحية يدعى "م. ر"، مقيم بالعمرانية، خلال تنزهه بصحبة أصدقائه، غرق بنهر النيل.

 

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، واستمرت عمليات البحث 6 أيام، حتى تم العثور على جثته صباح اليوم الثلاثاء، وانتشالها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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