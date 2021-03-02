اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. جامعة القاهرة تنظم ندوة أون لاين حول "العائد الاقتصادى للبحث العلمى فى مصر"

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:30 ص
اليوم.. جامعة القاهرة تنظم ندوة أون لاين حول "العائد الاقتصادى للبحث العلمى فى مصر" جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ندوة أون لاين، بعنوان: "تقدير العائد الإقتصادي والمردود التنموي للبحث العلمي والابتكار في مصر".
 
ويتحدث في الندوة، الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والباحث الرئيس للدراسة، وتدير الندوة الدكتورة عادلة رجب مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، ويرأس الندوة الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
 
وتستعرض الندوة، نتائج المشروع البحثي، "تقدير العائد الاقتصادى والمردود التنموى للبحث العلمي والابتكار في مصر"، وهو واحد من المشروعات البحثية ومبادرات الابتكار التي تدعمها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا التي تهتم بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي يسعى إلى توفير المؤشرات والبيانات التحليلية الداعمة لصياغة سياسات العلوم والتكنولوجيا وتطوير نظام الابتكار الوطني المصري.
 
ويهدف المشروع البحثي، الذي يتكون من 5 فصول بحثية، إلى التعرف على قدرات منظومة المعرفة والابتكار والتحديث التكنولوجي بمصر؛ إلى جانب قياس مردودها المجتمعى وانعكاساتها التنموية لتعظيم دورها في السنوات القادمة، كما يهدف المشروع إلى التوصل لمجموعة من الأساليب والأدوات التحليلية والنماذج الكمية لقياس تأثير البحث العلمي والابتكار المباشر وغير المباشر على النشاط الاقتصادي، وتقييم الأداء البحثي والابتكاري لمصر بالإعتماد على التوجهات التحليلية في هذا المجال.
 
 

محمد الخشت

جامعة القاهرة

البحث العلمى

اكاديمية البحث العلمى

التنمية المستدامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة القاهرة يتابع سير الامتحانات بالكليات ويوجه بتيسير الإجراءات

الإثنين، 01 مارس 2021 11:42 ص

بث مباشر.. تعقيم قاعات الامتحانات بكلية التجارة جامعة القاهرة

الإثنين، 01 مارس 2021 10:52 ص

جامعة القاهرة تناقش غدا تقدير العائد الاقتصادى والمردود التنموى للبحث العلمى

الإثنين، 01 مارس 2021 09:53 ص

رئيس جامعة القاهرة: الصحافة الورقية هى الأصل وتستطيع استعادة عصرها الذهبى

الأحد، 28 فبراير 2021 10:23 ص

رئيس جامعة القاهرة: تعديل 1325 لائحة دراسية للسماح بعقد الامتحانات أون لاين

السبت، 27 فبراير 2021 11:21 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة