كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الثلاثاء، وفاة امرأة تبلغ من العمر 60 عاما بعد تلقيها لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، مضيفة أن سبب الوفاة غير مؤكد بعد، بحسب قناة الحرة الأمريكية.

وفى وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة أنه قد يسمح للرياضيين الممنوعين من دخول اليابان بموجب قيود السفر المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالدخول بعد رفع حالة الطواريء الحالية، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر رفع حالة الطواريء التي تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس، بالكامل في 7 مارس المقبل.