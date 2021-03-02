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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قياديين فى ميليشيات الحوثى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:46 م
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قياديين فى ميليشيات الحوثى الحوثيين
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على قياديين اثنين فى ميليشيات الحوثى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه تم معاقبة 2 من قادة ميليشيا الحوثى لدورهما فى استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة، متابعا: القياديان الحوثيان المعاقبان ينفذان أجندة الفوضى الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الحرس الثورى الإيرانى قدم للحوثيين الدعم العسكرى لشن هجمات فى اليمن وعلى السعودية، لافتة إلى أن نظام إيران قدم مساعدات مادية مباشرة للحوثيين بما فى ذلك الصواريخ والمسيرات.


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