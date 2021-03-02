النيابة تطلب تحريات المباحث بعد ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بمصر الجديدة

كتب عبد الله محمود

امرت نيابة مصر الجديدة بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة السيارات 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة ، حال إستقلالهما سيارة. وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية تبين أنها خاصة بسيارة أخرى "مُبلغ بفقدها" ، وكذا بالكشف الفنى على السيارة تبين أنها "مُبلغ بسرقتها".

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما بقصد تقطيعها إلى أجزاء وبيعها كقطع غيار . وأضافا بقيامهما بتثبيت لوحات معدنية عليها خاصة بسيارات أُخرى للحيلولة دون ضبطهما ، وأقرا بإرتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السياراتين المُستولى عليهما بمكان إخفائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.