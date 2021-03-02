النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل بسبب خلافات أسرية فى المرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج، بحبس قاتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث تعدى الزوج القاتل على المجنى عليها بعدة طاعنات نافذة، أودت بحياتها في الحال، وكلفت النيابة سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكان رجال مباحث القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم بقتل زوجته كان مختبأ داخل مسكن والدته بعدما طعن زوجته بسكين داخل شقتهم بالمرج بسبب خلافات أسرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد العثور علي جثة لسيدة وانتقل رجال المباحث الى المكان وتبين وقوع مشاجرة بين صاحب سوبر ماركت وزوجته وتعدى عليها بسكين وقتلها ونقلتها سيارة اسعاف للمستشفى.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبط المتهم بعد ارتكابه لجريمة القتل، وجاري استكمال تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.