اليوم السابع
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النواب يصفقون ويشيدون بقرار الرئيس السيسى تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:04 م
النواب يصفقون ويشيدون بقرار الرئيس السيسى تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتبت نور علي – نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، الثلاثاء، تصفيق أعضاء المجلس تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توجيه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.

وقال نواب خلال الجلسة العامة إن 1 مارس سيشهد له التاريخ بالإيجاب، حيث ناقش المجلس مشروع قانون استكمالا لدوره في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ورفع حالة التوتر التي سادت بسبب قرب التعديلات التي أدخلت سابقا علي الشهر العقاري، ثم يأتي القرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسان الصدوق الذي يحنو علي المواطن المصري ليحقق الكلمة التي قالها إبان توليه وزارة الدفاع "أن الشعب لم يجد من يحنو عليه أو يرأف به".

وأضافوا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق بالأمس ما دعا إليه سابقا، عندما استشعر رأي الشارع بشأن قانون الشهر العقاري، وأجل تطبيقها لمدة عاميين، لافتا إلي أنه أرسي درس للجميع حينما يتعلق القرار بمصالح شعب مصر، لابد من التوافق والاسترشاد بالمصلحة العامة.

وأشاروا إلي أن 1 مارس سجل المجلس النيابي قمة تألقه حينما ناقش مشروعات قوانين، وكان ربان السفينة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، يمارس التوضيحات الدستورية والفقهية ويحث النواب علي تقديم خبرات لأثراء الحوار، وهذا المعني يجب أن يكون درس للجميع.

وخلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية دعم أن يكون هناك دعم لوزارة الري في هذا الوقت، مؤكدة: "أننا جميعا خلف القيادة السياسية للدولة المصرية، ووزارة الري".

واعلنت لجنة النقل والمواصلات، موافقتها المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري، الذي اعتبره بمثابة أمن قومي استراتيجي ولابد من أخذه في موضع الاعتبار.

يأتي خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري، يأتي ذلك فضلا عن نظر 18 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

الجلسة العامة لمجلس النواب (6)
الجلسة العامة لمجلس النواب (6)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (7)
الجلسة العامة لمجلس النواب (7)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (8)
الجلسة العامة لمجلس النواب (8)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (1)
الجلسة العامة لمجلس النواب (1)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (2)
الجلسة العامة لمجلس النواب (2)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (3)
الجلسة العامة لمجلس النواب (3)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (4)
الجلسة العامة لمجلس النواب (4)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (5)
الجلسة العامة لمجلس النواب (5)

 


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