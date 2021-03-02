المشغولات الذهبية: إنشاء مدينة لصناعة الذهب يضع مصر على خريطة المنافسة العالمية

أ ش أ

قال رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية التابعة الغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر وفق أحدث التقنيات في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة يضع مصر على خريطة المنافسة العالمية فى هذه الصناعة الهامة.

ونوه فى تصريح خاص لـ"أ ش أ" أن هذا سيساهم في تطوير الصناعة ، ويؤهل مصر لتكون مركزا لصناعة وتجارة المجوهرات في الشرق الأوسط، منوها بأن المدينة تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، خاصة أن قرار إنشاء تضمن ايضا توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج و بجانب العمل على تنظيم معارض لعرض كافة المنتجات مع العمل على اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة الوصول إليها واستقبال الزائرين.

وأوضح العباسي أن المدينة ستقام على مساحة أكثر من 150 فدانا، وستتوافر بها الإمكانيات والمقومات لعودة الصناعة لريادتها، فالمدينة ستكون متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر على أحدث طراز، تضم الورش والمصانع والمعارض بجانب أماكن لترويج المنتجات.

وأضاف أنها تساهم فى تشغيل أكبر عدد من العمالة بجانب وجود مراكز التدريب المهني لإخراج أياد عمالة ماهرة ،ما يشجع المستثمرين على ضخ الاستثمارات خاصة مع توافر أهم المقومات الأساسية اللازمة للنجاح.

وأشار إلى أنها ستكون مدينة ترفيهية،و بها الفنادق وسوق تجار للذهب وبزار سياحيا لاستقبال السائحين والمستثمرين، ما يؤهلها لتصبح مزارا سياحيا يتوافر به كافة الخدمات .