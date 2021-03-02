اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات لشخص وعامين لشقيقه لإدانتهما بالإتجار فى المخدرات بالشرقية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:36 ص
المشدد 6 سنوات لشخص وعامين لشقيقه لإدانتهما بالإتجار فى المخدرات بالشرقية المستشار سامى عبد الحليم غنيم
الشرقية -فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة شقيقين بمدينة العاشر من رمضان لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، بالسجن المشدد 6 سنوات للأول وعامين للثانى.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى وأميرزكى، وبحضور كريم زكريا، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية خالد إسماعيل.

وتعود أحداث القضية رقم 4695لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان ، ليوم 30 مايو،عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، نفاذا لإذن النيابة العامة من ضبط صاحب كافتيريا وشقيقه جزار مقيمين دائرة القسم، بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن 228 جراما بقصد الاتجار.

وتم  التحفظ على المتهمين والمضبوطات وقدمتها النيابة العامة محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


الشرقية

محكمة جنايات الزقازيق

هيروين

الادارة العامة لمكافحة المخدرات

العاشر من رمضان

جزار

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