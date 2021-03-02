المشدد 10 سنوات لمتهم سرق سيارة بالإكراه من مواطن فى المعادى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة سيارة بالإكراه فى المعادى.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف، وأشرف عبد الوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد

وأسندت النيابة العامة للمتهم، وأخر سبق الحكم عليه، سرقة سيارة أجرة مملوكة للمجنى عليه، وكان ذلك بالطريق العام بالإكراه، بأن استقلا المتهمين مع المجنى عليه سيارته أجرة لتوصيلهما إلى وجهتهما، ثم باغتاه بأن أشهر المتهم سلاح أبيض " سكيناً"، ما أثار الرعب فى نفسه وقام المتهم الثانى بتقييده، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة تعريض حياة المجنى عليه للخطر وتهديده، بعد أن قام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض "سكين" فى وجهه مما قيد من حريته وعرض حياته للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.