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المرصد السورى: إيران تواصل دعم ميليشياتها فى ريف دير الزور بعناصر جديدة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:16 م
المرصد السورى: إيران تواصل دعم ميليشياتها فى ريف دير الزور بعناصر جديدة الاحداث فى سوريا
كتب أحمد عرفة

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أكد المرصد السورى، أن إيران تواصل دعم ميليشياتها في ريف دير الزور بعناصر جديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال المرصد السورى، وصول 3 حافلات تقل عناصر لميليشيات إيران إلى سوريا من العراق.

وقبلها أكد المرصد السورى، أن رتل عسكرى تركى من 20 آلية يدخل إلى ريف إدلب الشمالى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق استولت قوات تركية الاثنين، على كابلات الهواتف الأرضية التى تربط مدينة رأس العين بريفها الجنوبى بريف الحسكة الشمالى الغربى فى سوريا.


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