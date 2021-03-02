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الكشف على 836 حالة خلال قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بقرية البحرى قمولا بقنا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:04 م
الكشف على 836 حالة خلال قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بقرية البحرى قمولا بقنا الكشف الطبى على المواطنين
قنا _ صابر سعيد

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قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية البحرى قمولا بمركز نقادة يومىّ الأحد والإثنين، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية، لاسيما الأكثر احتياجا منها.

وأوضح الداودى، أن تنظيم القوافل الطبية المجانية شهد مؤخرا رواجا كبيرا إلى جانب القوافل الطبية التى تنظمها مديرية الصحة، حيث أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات لتنظيم قوافل إضافية، ففى أوائل فبراير الماضى تم تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية فى قرية بئر عنبر بمركز قفط، كما سيتم تنظيم قافلة تنموية شاملة بالتعاون مع جامعة عين شمس فى قرية أبودياب شرق خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس الجارى، مشيرا إلى إنه تم تنظيم 9 قوافل طبية منذ بداية العام تم خلالها الكشف على 11872 مواطنا.

من جانبه أوضح الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 836 حالة بواقع ( 262 باطنة - 259 جلدية - 160 أطفال - 59 نساء - 53 جراحة - 43 تنظيم أسرة ) بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لعدد 46 حالة، وأضاف أن القافلة لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية فقط حيث تم عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية وكيفية الوقاية من الأمراض، وحضرهما 85 مواطنا.


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