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القصر الملكى الهولندى يعلن استكمال الأميرة أليكسيا دراستها فى Atlantic College

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:45 م
القصر الملكى الهولندى يعلن استكمال الأميرة أليكسيا دراستها فى Atlantic College الأميرة أليكسيا
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن القصر الملكى الهولندى، أن الأميرة أليكسيا، 15 عاما، الابنة الثانية لملك هولندا فيليم ألكساندر وزوجته ماكسيما، وهى الأميرة الثانية فى خط الخلافة على العرش الهولندى، ستستكمل دراستها الثانوية فى الكلية المتحدة العالمية الأطلسية Atlantic College، فى مقاطعة ويلز.

الأميرة أليكسيا
الأميرة أليكسيا

وقال الحساب الرسمى للقصر، عبر انستجرام: "بعد الصيف، ستواصل الأميرة أليكسيا أيام دراستها الثانوية فى الكلية المتحدة العالمية الأطلسية - Atlantic College، فى لانتويت ماجور بمقاطعة ويلز، إنها ذاهبة إلى هناك للحصول على شهادة البكالوريا الدولية"، موضحا: "الأميرة أليكسيا الآن فى الصف الرابع فى مدرسة Christelijk Gymnasium Sorghvliet  فى لاهاى.

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ووفقا لوسائل إعلام هولندية، فإن الأميرة أليكسيا، تسير على خطى والدها الملك فيليم ألكسندر، الذى التحق بنفس المدرسة "كلية أتلانتيك كوليدج" خلال الفترة من عام 1983 حتى عام 1985.

 

وأشار موقع Netherlands News live الهولندى، إلى أنه خلال تواجدها فى ويلز، من المرجح أن تقابل الأميرة أليكسيا، نظيرتها الأميرة الإسبانية ليونور، ابنة الملك فيليب والملكة ليتيزيا، حيث أُعلن الشهر الماضى أنها ستتابع دراسة لمدة عامين فى أتلانتيك كوليدج، كما درست أيضا فى الآونة الأخيرة، الأميرة إليزابيث، الابنة الكبرى لملك بلجيكا الملك فيليب والملكة ماتيلد.


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Atlantic College

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