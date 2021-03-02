القبض على سائق و7 عمال أثناء الحفر والتنقيب عن الأثار فى أخميم بسوهاج

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، بقيام سائق وآخرين بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزله بدائرة مركز أخميم، وتم ضبط المتحرى عنهم ومالك المنزل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث المركز، سائق 58 سنة يقيم بدائرة المركز، بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزله.

انتقل مأمور وضباط المركز، وتم ضبط مالك المنزل و7 عمال جميعهم يقيمون دائرة مركز العسيرات، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 2.5 متر وعمق 10 أمتار تقريباً، وتم ضبط أدوات الحفر، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بحثاً عن الآثار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.