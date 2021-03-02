مانيلا (أ ش أ)

سجلت الفلبين أولى إصابات سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا، ما أثار مخاوف بين خبرائها من أن اللقاحات الحالية قد تكون أقل فعالية، وقالت وزارة الصحة الفلبينية- في بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية اليوم الثلاثاء، "بينما لا يوجد دليل على أن هذه السلالة تسبب مرضًا أكثر خطورة، إلا أن نمط الطفرات داخل هذه السلالة يشير إلى قابلية انتقال أعلى، مما قد يؤثر على فعالية اللقاح"، مضيفة أن البلاد سجلت ست إصابات بسلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا، من بينها ثلاث حالات محلية، واثنتان من الفلبينيين عائدين من الخارج، ولا يزال أصل بقية الإصابات الأخرى قيد التحقق.