وبدأت الفلبين حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا أمس الاثنين، وهي خطوة مهمة لبلد من بين الأكثر تضررا من الوباء في آسيا، لكن اكتشاف سلالة آخرى قد يعقد جهود التعافي.