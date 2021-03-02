العراق يتسلم الدفعة الأولى من لقاح كورونا من الصين

تسلم العراق الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية المضاد لمرض كوفيد-19 وتشمل 50 ألف جرعة كمنحة من الصين في حين تواجه البلاد صعوبات في التعامل مع زيادة جديدة في حالات الإصابة.

وهبطت طائرة نقل عسكرية عراقية تحمل الدفعة الأولى من اللقاح الصيني في مطار بغداد الدولي في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وقال وزير الصحة العراقي حسن التميمي أثناء تسلم الشحنة "اليوم الوجبة (الدفعة) الأولى هي عبارة عن ثمرة الجهود مع الجانب الصيني، هذه منحة من الجانب الصيني. وأيضا ستكون هناك وجبات أخرى، لدينا أيضا اتفاقية مع شركة سينوفارم لتوريد اثنين مليون جرعة، أيضا ستُورد بشكل مراحل حسب إمكانية الإنتاج".

وأضاف "وإحنا طلبنا بشكل عاجل وشكل طارئ إرسال هذه المنحة بالتنسيق مع السفارة الصينية في بغداد وكذلك السفارة العراقية في بكين. شكرنا وتقديرنا للصين حكومة وشعبا لمساندتها للشعب العراقي. وإن شاء الله قادم الأيام ستصل كميات كبيرة من اللقاح تغطي كل الفئات المستهدفة".

وقالت وزارة الصحة في بيان في وقت سابق "اللقاح الجديد سيتم إعطاءه إلى كبار السن، وكوادر الصحة وأفراد القوات الأمنية". وقال التلفزيون الرسمي إن التطعيم سيبدأ اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير "العراق أقر ثلاث شركات، سينوفارم، أسترازينيكا وفايزر، وفيما يخص سينوفارم دخل للعراق اليوم. بالنسبة إلى فايزر ننتظر إن شاء الله مجلس النواب العراقي الموقر خلال هذا الأسبوع يقر القانون، وخلال أيام سيصل. وبالنسبة إلى مرفق كوفاكس اللي هو أسترا زينيكا، إن شاء الله كملنا الإجراءات ودفعنا المبالغ ودفعنا مبالغ نقل اللقاح إلى بغداد، وسيصل إن شاء الله خلال أيام".

وسجل العراق الشهر الماضي زيادة كبيرة في الإصابات بكوفيد-19 شملت حالات إصابة مؤكدة بواحدة من السلالات الجديدة للفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات في العراق نحو 700 ألف منها 13428 وفاة حتى الأول من مارس.

ودفع ارتفاع عدد الإصابات، ليقترب من مستوياته القياسية في الصيف الماضي بعد تراجعه في الشتاء، لإعلان حظر تجول ليلي كمحاولة لاحتواء الجائحة.