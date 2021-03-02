العاملون بكلية الحاسبات يشكرون رئيس جامعة بنى سويف ..اعرف السبب

بنى سويف هانى فتحى

أهدى العاملون بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف درعا وهدية تذكارية تقديرا لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم بشأن الانتهاء من التسويات الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تحسين أوضاعهم المالية، وذلك بحضور أمين عام الجامعة ومدير الكلية.

وأعرب العاملون عن شكرهم لرئيس الجامعة لما يوليه من دعم واهتمام بكافة العاملين فى كافة المجالات بعد قراراته الأخيرة، والتى تأتى فى مصلحة العاملين ومنها دعمهم لاستكمال دراستهم بالشعب والبرامج بدعم 20 % تشجيعاً لهم وحرصه على تشجيعهم للتعليم المستمر.

وأكد الدكتور منصور على حرص الجامعة المستمر بالارتقاء بمستوى المنظومة الإدارية من خلال خلق بيئة عمل ناجحة، ومراعاة مصالح الموظفين والارتقاء بالمستوى المادى من ناحية والمستوى الإدارى من ناحية أخرى من خلال التدريب المستمر فى كافة المجالات الإدارية الأمر الذى ينعكس إيجابياً على حسن سير العمل بالجامعة.

جدير بالذكر سبق وقد أعلن رئيس الجامعة عن ورود موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية على التسويات للعاملين بالجامعة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، على أن يتم التسكين على المستويات الوظيفية طبقا لقانون الخدمة المدنية.