بكين (أ ش أ)

بدأت الصين تطبيق قرار حظر المحتوى التمييزي في إعلانات الوظائف عبر الإنترنت، وتنص اللوائح، التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية، على أنه يتعين على أصحاب العمل عدم نشر أى إعلانات توظيف على الإنترنت تميز بين الباحثين عن عمل من أي جنسية أو عرق أو جنس أو عقيدة دينية.