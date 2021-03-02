وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لهذا الحظر فإنه يجب على أصحاب العمل أن يكونوا صادقين ويتبعوا القانون عند نشر إعلانات تحتوي على معلومات مثل توصيف الوظائف وعدد الوظائف المتاحة والمدفوعات والاستحقاقات، وفقا للوائح.

وأضافت أن اللوائح تتطلب أيضا من مقدمي خدمات التوظيف عبر الإنترنت حماية المعلومات الشخصية للمستخدمين بشكل أفضل.
 