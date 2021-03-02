بدأت الصين تطبيق قرار حظر المحتوى التمييزي في إعلانات الوظائف عبر الإنترنت، وتنص اللوائح، التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية، على أنه يتعين على أصحاب العمل عدم نشر أى إعلانات توظيف على الإنترنت تميز بين الباحثين عن عمل من أي جنسية أو عرق أو جنس أو عقيدة دينية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لهذا الحظر فإنه يجب على أصحاب العمل أن يكونوا صادقين ويتبعوا القانون عند نشر إعلانات تحتوي على معلومات مثل توصيف الوظائف وعدد الوظائف المتاحة والمدفوعات والاستحقاقات، وفقا للوائح.
وأضافت أن اللوائح تتطلب أيضا من مقدمي خدمات التوظيف عبر الإنترنت حماية المعلومات الشخصية للمستخدمين بشكل أفضل.
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