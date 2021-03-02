اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:08 ص
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الصين تحظر العقاب الجسدى للتلاميذ فى المدارس

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:00 ص
الصين تحظر العقاب الجسدى للتلاميذ فى المدارس مدرسة صينية - أرشيفية
وكالات

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قررت الصين منع المدرسين من إنزال أي عقاب في حق التلاميذ، من شأنه التسبب بصدمات جسدية أو ذهنية، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وتمنع القواعد الجديدة التي نشرتها وزارة التربية الصينية توجيه عقوبات مهينة للتلامذة في المدارس، وهي تعزز، بذلك، حظرا قائما أصلا على أشكال القصاص الجسدي.

وتشمل الممارسات المحظورة الضرب بالعصى أو إرغام التلامذة على البقاء واقفين أو راكعين على الأرض لساعات، إضافة إلى توجيه الإهانات اللفظية لهم.

وتشجع القواعد الجديدة التلامذة على كتابة رسالة اعتذار أو تنفيذ مهام في قاعة التدريس في حال ارتكابهم مخالفات طفيفة بما في ذلك عدم إنجاز الفروض المدرسية على سبيل المثال، أما أولئك الذين يرتكبون مخالفات أكبر، بينها المضايقات الجسدية، فإنه يمكن حرمانهم مؤقتا من متابعة الدروس أو متابعتهم من اختصاصيين نفسيين.

ولم توضح الوزارة الطريقة التي تعتزم من خلالها معاقبة المدرسين الذين لا يحترمون توصياتها.

 


الصين

المدارس فى الصين

ضرب التلاميذ فى المدارس

الحكومة الصينية

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