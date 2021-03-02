الصحة: انتهاء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بجميع المحافظات غدا الأربعاء

أكدت وزارة الصحة والسكان أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بجميع المحافظات ستنتهى غدا الأربعاء، على أن يكون هناك حملة أخرى خلال شهر من انتهاء الحملة الأولى.



وقالت وزارة الصحة والسكان إن الحملة تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وتستهدف 16.7 مليون طفل من بجميع محافظات الجمهورية.



وتأتى تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المحافظات الأعلى في تردد المواطنين على الحملة هي (الشرقية، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، البحيرة، الغربية، إسكندرية) وذلك بنسب تغطية تجاوزت 90%.



وأشار إلى أن التطعيم يتم من خلال فرق ثابتة ب 5400 مكتب صحة ووحدة ومركز طبي، بالإضافة إلى فرق متحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات، بالإضافة إلى 800 سيارة قوافل علاجية متنقلة، و 2000 سيارة إسعاف للوصول إلى جميع الأطفال خاصة المناطق النائية.



ولفت إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.





