اليوم السابع
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الصحة العالمية توصى بعدم استخدام هيدروكسى كلوروكين للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:31 ص
الصحة العالمية توصى بعدم استخدام هيدروكسى كلوروكين للوقاية من كورونا منظمة الصحة العالمية - أرشيفية
رويترز

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أوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء بعدم استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من فيروس كورونا وقالت إن ليس له أثر كبير على المصابين بالفعل.

وقال فريق خبراء مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية بمنظمة الصحة في المجلة الطبية البريطانية إنه ينبغي عدم استخدام هيدروكسي كلوروكين المضاد للالتهابات في مكافحة الجائحة وإنه "لا يستحق" عناء البحث في مزيد من الدراسات بخصوص العلاجات المحتملة لكوفيد-19.

وقال الخبراء إن هذه "التوصية القوية" تستند إلى أدلة على درجة عالية من اليقين توصلوا إليها من خلال ست تجارب عشوائية شملت أكثر من ستة آلاف مشارك ممن يُعرف بتعرضهم لكوفيد-19 ومن لا يُعرف بتعرضهم له.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب روج لذلك العقار على أنه علاج فعال لكوفيد-19. وقال في مارس إنه يتناوله، حتى بعد أن قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بعدم ثبوت فعاليته ودرجة أمانه.

لكن خبراء منظمة الصحة العالمية قالوا "اللجنة تعتبر أن هذا العقار لم يعد من أوليات البحث وأن الموارد يجب أن توجه بدلا من ذلك لتقييم عقاقير أخرى واعدة للوقاية من كوفيد-19".

وتصدر المنظمة التوجيهات، التي يمكن تحديثها مع ظهور أدلة جديدة، لنصح الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بشأن كيفية التعامل مع ذلك المرض التنفسي ومساعدتهم في اتخاذ قرارات أفضل بشأن المرضى.

 

 

 


منظمة الصحة العالمية

كورونا

هيدروكسى كلوروكين

دونالد ترامب

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