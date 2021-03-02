الصحة السلوفاكية تسمح باستخدام اللقاح الروسي ضد كورونا في البلاد

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وقع وزير الصحة السلوفاكي ماريك كرايتشي على تصريح يسمح باستخدام اللقاح الروسي (سبوتنيك V) المضاد لكورونا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن وزير الصحة وقع على أمر بشأن استخدام اللقاح بالجمهورية حتى نهاية أغسطس 2021، موضحًا أن الطبيب المعالج يتحمل المسؤولية الكاملة عن العلاج بعقار غير مسجل.



وأضاف: "أنه يجب على الراغبين في التطعيم بلقاح (سبوتنيك- V) التوقيع على وثيقة تؤكد علمهم بأن هذا اللقاح لم يتم تسجيله بعد لدى وكالة الأدوية الأوروبية".

يُذكر أن الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك- V)، قد وصلت من موسكو أمس الاثنين إلى مدينة كوسيتش شرق سلوفاكيا، على متن طائرة نقل تابعة لوزارة الدفاع السلوفاكية.