اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:10 ص
خالد صلاح
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السودان يسجل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:00 ص
السودان يسجل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات، فيما تم شفاء 17 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 28 ألفا و 384 حالة، بينها 1888 وفاة، و 22 ألفا و 924 شخصا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


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