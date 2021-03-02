السودان يسجل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات، فيما تم شفاء 17 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 28 ألفا و 384 حالة، بينها 1888 وفاة، و 22 ألفا و 924 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.