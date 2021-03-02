وفي عام 2015 هاجم تنظيم داعش الإرهابى حقول نفطية في منطقة الهلال النفطي وسرت وأسر مجموعة من العمال الأجانب هناك وأعدمهم.

وطالبت السفارة الفلبينية أكثر من مرة المجتمع الدول للتدخل لمعرفة مصير عمالها وموقع رفات من تم إعدامهم.
 