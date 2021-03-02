طرابلس (أ ش أ)

أعلنت الفلبين، الثلاثاء، العثور على موقع رفات 4 من مواطنيها قتلوا على يد تنظيم داعش فى ليبيا قبل 6 سنوات، وبحسب بوابة أفريقيا الإخبارية، قالت السفارة الفلبينية في ليبيا، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه "بمساعدة السلطات الليبية، تم تحديد قبور 4 من عمال النفط الفلبينيين، الذين تم اختطافهم وإعدامهم من قبل داعش عام 2015".