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الرئيس المكسيكى: ندرس مع واشنطن احتمالات تبادل لقاحات كورونا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:00 م
الرئيس المكسيكى: ندرس مع واشنطن احتمالات تبادل لقاحات كورونا مسحة كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه على الرغم من عدم توصله إلى اتفاق مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن تبادل لقاحات كورونا، فإن البلدين سيدرسان الاحتمالات.

ووفقا لموقع روسيا اليوم أضاف لوبيز أوبرادور بعد يوم من اجتماع افتراضي بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الأخير أظهر تفهما كبيرا لموقف المكسيك واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات.

وكان البيت الأبيض أعلن عدم وجود خطط لدى الولايات المتحدة لمشاركة جزء من إمدادات لقاح كورونا مع أي دولة حتى الآن.

 


المكسكيك

بايدن

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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