اليوم السابع
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الرئيس القبرصى: مستعدون للمشاركة فى اجتماع جنيف بشأن القضية القبرصية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:05 م
الرئيس القبرصى: مستعدون للمشاركة فى اجتماع جنيف بشأن القضية القبرصية الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس
أ ش أ

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أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس عن استعداده للمشاركة في المحادثات التي ستجرى خلال اجتماع غير رسمي بشأن القضية القبرصية في جنيف خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء في رد من الرئيس القبرصي على رسالة تلقاها من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تتضمن دعوته لحضور المؤتمر. 
وقال فيكتوراس بابادوبولوس مدير المكتب الصحفي للرئيس القبرصي إن "الرئيس أناستاسياديس أعرب عن ارتياحه للدعوة، كما شكر الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده وجهود المبعوث الخاص حول المشكلة القبرصية جين هول لوت، للتوصل إلى اتفاق بشأن عقد المؤتمر في مواعيد محددة".


قبرص

نيكوس أناستاسياديس

القضية القبرصية

مؤتمر جنيف

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