الرئيس الفرنسى يبلغ روحانى قلق بلاده من انتهاكات إيران المتكررة للاتفاق النووى

كتب أحمد عرفة

أبلغ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون نظيره الإيرانى حسن روحانى قلق فرنسا من انتهاكات إيران المتكررة للاتفاق النووى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما أعرب الرئيس الفرنسى للرئيس الإيرانى أيضًا عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بعد زيادة الهجمات على السعودية، مؤكدًا تصميمه حل الأزمات الإقليمية خصوصا فى اليمن والعراق ولبنان.

وفى وقت سابق، أبلغ حسن روحانى رئيس إيران، نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى اتصال هاتفى رفضه إعادة التفاوض على الاتفاق النووى، وقال الرئيس الإيرانى لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن الاتفاق النووى مع بلاده غير قابل لإعادة التفاوض، والطريق الوحيد لإعادة إحيائه هو رفع العقوبات الأمريكية عن طهران، موضحا أن الاتفاق النووى اتفاق دولى متعدد الجوانب وأطرافه معروفون ومسجلون ضمن القرار 2231.

وأضاف حسن روحانى، أن إضاعة فرص الحفاظ على الاتفاق وإعادة إحيائه ستضع الجميع أمام ظروف أكثر صعوبة، قائلا: "خفض طهران التزاماتها فى الاتفاق النووى ناجم عن انسحاب واشنطن وعجز الدول الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها".