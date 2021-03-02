اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يصدق على قانونين للبحث عن الغاز فى شربين وشمال مارينا البحرية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:42 م
الرئيس السيسي يصدق على قانونين للبحث عن الغاز فى شربين وشمال مارينا البحرية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 146 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة ابوك برودكشن . بي . في . وشركة بي بي اكسبلويشن دلنا ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل.
 
كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 156 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة نوبل انيرجي ايجيبت ١ بي. في. وشركة ثروة للبترول اي. ايه. اي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال مارينا البحرية بالبحر المتوسط، حيث تم نشر القانونين فى الجريدة الرسمية.




السيسي

الجريدة الرسمية

الغاز

البترول

وزير البترول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يصدق على قانون للبحث عن الغاز شمال الفنار البحرية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:20 م

الرئيس السيسي يتابع جهود وزارة التعاون الدولى.. ويوجه بتعزيز التعاون التنموى مع الجهات الدولية لتعظيم الاستفادة فى تحقيق التنمية الشاملة.. وتفعيل منصة التعاون التنسيقى المشترك لدعم مشروع تطوير الريف المصرى

الإثنين، 01 مارس 2021 05:46 م

الرئيس: تعزيز التعاون التنموى مع الجهات الدولية لتعظيم تحقيق التنمية الشاملة

الإثنين، 01 مارس 2021 05:39 م

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقارى لمدة عامين وإجراء حوار مجتمعى حوله.. وتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك.. ويستعرض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية

الإثنين، 01 مارس 2021 05:37 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة