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الرئيس السيسى: نساند كافة جهود تعزيز السلام والاستقرار فى السودان الشقيق

الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:37 م
الرئيس السيسى: نساند كافة جهود تعزيز السلام والاستقرار فى السودان الشقيق الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق، خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقاً من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.
 
وأكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، فضلاً عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمعاونة على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.
 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.

الرئيس السيسى

السيسى

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