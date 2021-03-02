اليوم السابع
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خالد صلاح
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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية لجماعة الحوثى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:27 م
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية لجماعة الحوثى مسلحو الحوثى _ صورة أرشيفية
واشنطن (رويترز)

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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية فى جماعة الحوثى المدعومة من إيران فى اليمن متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب الأهلية فى البلاد وتفاقم الأزمة الإنسانية.

 

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيان إنها أدرجت على القائمة السوداء منصور السعدى رئيس أركان القوات البحرية الحوثية وأحمد على أحسن الحمزى قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى اليمنية المتحالفة مع الحوثيين.

 

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكى فى البيان" تدين الولايات المتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين اللذين ورد ذكرهما اليوم المواقع المدنية، إن هذين الشخصين يقودان القوات التى تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية فى اليمن".

 

 


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العنف فى اليمن

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